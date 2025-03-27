Стармер анонсировал новый "Рамштайн" на 11 апреля
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля, вместо США его возглавит Великобритания. Об этом сообщил премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже, передает The Guardian.
По его словам, следующий "Рамштайн" будет возглавлять министр обороны Великобритании Джон Хили. Стармер подчеркнул, что союзники должны направить Украине больше военной помощи и "поддержать в борьбе" против России.
"Ведь мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленных и подчеркнутых на встрече сегодня", – сказал глава британского правительства.
- 12 февраля 2025 года в Брюсселе прошло заседание формата "Рамштайн" под председательством министра обороны Британии Хили. До того как Трамп пришел к власти, в группе главенствовали США.
- 6 марта глава немецкого Минобороны Писториус сообщил, что его страна вместе с Британией переняли на себя главенство в "Рамштайне".
- 16 марта президент Зеленский заявил, что следующее заседание Контактной группы также состоится в Брюсселе.