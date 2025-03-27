Стармер анонсировал новый "Рамштайн" на 11 апреля

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля, вместо США его возглавит Великобритания. Об этом сообщил премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже, передает The Guardian.

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По его словам, следующий "Рамштайн" будет возглавлять министр обороны Великобритании Джон Хили. Стармер подчеркнул, что союзники должны направить Украине больше военной помощи и "поддержать в борьбе" против России.

"Ведь мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленных и подчеркнутых на встрече сегодня", – сказал глава британского правительства.