Стармер: Путин показал, что он не является серьезным игроком в мирных переговорах
Премьер Великобритании Кир Стармер считает российского диктатора Владимира Путина "несерьезным игроком" в мирных переговорах. Его цитирует французская газета Le Figaro.
"В отличие от Зеленского Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах", – сказал глава британского правительства.
Стармер заявил, что российский диктатор манипулирует вопросом прекращения огня в Черном море, несмотря на добросовестные усилия всех сторон. Британский премьер подчеркнул, что Россия продолжает наносить разрушительные удары по Украине.
"Его [Путина] обещания пусты", – добавил Стармер.
- 25 марта в Саудовской Аравии завершилась очередная встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.
- 27 марта заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня по гражданской инфраструктуре Украины, утверждая, что не имеют на это соответствующего мандата.