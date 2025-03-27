Стармер: Путин показал, что он не является серьезным игроком в мирных переговорах

Кир Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Премьер Великобритании Кир Стармер считает российского диктатора Владимира Путина "несерьезным игроком" в мирных переговорах. Его цитирует французская газета Le Figaro.

"В отличие от Зеленского Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах", – сказал глава британского правительства.

Стармер заявил, что российский диктатор манипулирует вопросом прекращения огня в Черном море, несмотря на добросовестные усилия всех сторон. Британский премьер подчеркнул, что Россия продолжает наносить разрушительные удары по Украине.

"Его [Путина] обещания пусты", – добавил Стармер.