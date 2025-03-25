В Саудовской Аравии завершилась встреча между делегациями США и Украины – Суспильне

Переговоры между США и Украиной прошли после встречи американской делегации с российской

Отель "Ритц-Карлтон" в Эр-Рияде, где проходят переговоры (Фото: Yahya Arhab/EPA)

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошла новая встреча делегаций США и Украины. Об этом сообщило Суспильне, ссылаясь на собеседника в переговорной делегации.

Встреча по установлению перемирия в российско-украинской войне состоялась после переговоров делегаций США и РФ.

Переговоры 24 марта между Москвой и Вашингтоном были закрытыми, а их участники не давали комментариев для медиа. Но Reuters писало, что на переговорах американцы и россияне обсудят прекращение огня в Черном море.

Также советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 23 марта говорил в эфире CBS, что кроме прекращения огня на Черном море будет обсуждаться "линия контроля", то есть замораживание фронта на позициях, где находятся армии Украины и России.

Он заявил, что обсуждаются и "меры по укреплению доверия", включая возвращение украинских детей, которых захватила Россия.