В Саудовской Аравии завершилась встреча между делегациями США и Украины – Суспильне
В Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошла новая встреча делегаций США и Украины. Об этом сообщило Суспильне, ссылаясь на собеседника в переговорной делегации.
Встреча по установлению перемирия в российско-украинской войне состоялась после переговоров делегаций США и РФ.
Переговоры 24 марта между Москвой и Вашингтоном были закрытыми, а их участники не давали комментариев для медиа. Но Reuters писало, что на переговорах американцы и россияне обсудят прекращение огня в Черном море.
Также советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 23 марта говорил в эфире CBS, что кроме прекращения огня на Черном море будет обсуждаться "линия контроля", то есть замораживание фронта на позициях, где находятся армии Украины и России.
Он заявил, что обсуждаются и "меры по укреплению доверия", включая возвращение украинских детей, которых захватила Россия.
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США касательно частичного прекращения огня. Первоначально сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.
- 24 марта Зеленский анонсировал новые переговоры с делегацией США, не назвав дату их проведения.