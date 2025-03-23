Украина на переговорах с США конструктивная, достаточно полезный разговор – Зеленский
Во время встречи с США в Саудовской Аравии украинская команда "работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Только что я говорил с [министром обороны] Рустемом Умеровым – он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный", – рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что работа делегаций продолжается.
В то же время он подчеркнул: "Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина к реальному приказу прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать".
Глава государства сообщил, что в переговорах принимают участие украинские военные, дипломаты и представители Министерства энергетики.
Накануне министр обороны Умеров сообщил, что на столе переговоров, среди прочего, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.
- Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море. Встреча представителей США и страны-агрессора России ожидается 24 марта.
- Украинский лидер сообщал, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
- Советник Трампа Уолтц заявил, что после перемирия в ударах по инфраструктуре и на море планируется прекращение огня на линии фронта – и это будет "очень сложным".