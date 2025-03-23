В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США

На столе переговоров, среди прочего, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры

Рустем Умеров (Фото: Facebook должностного лица)

В Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций, сообщил министр обороны Рустем Умеров .

"Выполняем задачи президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечению безопасности", – написал он.

На столе переговоров, среди прочего, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры, рассказал министр.

Во время встречи стороны будут работать над "рядом сложных технических вопросов" – в украинской делегации есть специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент, подытожил Умеров.