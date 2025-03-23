В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США
В Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций, сообщил министр обороны Рустем Умеров .
"Выполняем задачи президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечению безопасности", – написал он.
На столе переговоров, среди прочего, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры, рассказал министр.
Во время встречи стороны будут работать над "рядом сложных технических вопросов" – в украинской делегации есть специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент, подытожил Умеров.
- Спецпосланник президента США Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море. Встреча представителей США и страны-агрессора России ожидается 24 марта
- Украинский лидер сообщал, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
- Советник Трампа Уолтц заявил, что после перемирия в ударах по инфраструктуре и на море планируется прекращение огня на линии фронта – и это будет "очень сложным".