США планируют перемирие на фронте после энергетического и морского – советник Трампа

Майк Уолтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что после перемирия в ударах по инфраструктуре и на море планируется прекращение огня на линии фронта – и это будет "очень сложным". Чиновник рассказал о таких планах в интервью Fox News.

Уолтц заявил, что сначала обе стороны должны перестать запускать беспилотники и ракеты по энергетической инфраструктуре: "Однажды это все должно быть отстроено, давайте сделаем первый шаг, чтобы отступить и остановить насилие".

Также он заявил, что "первым шагом доброй воли" может стать обмен пленными.

По словам советника, после этого США, Украина и Россия перейдут к установлению перемирия на Черном море: "Им нужно торговать и нефтью, и газом, и зерном, чтобы прокормить свой народ и других".

"И после этого, очень сложно, что они называют линия контроля. Эта окопная война протяженностью почти 800 миль (свыше 1280 километров. – Ред.)", – подытожил Волтц.