США планируют перемирие на фронте после энергетического и морского – советник Трампа
Советник президента США Майк Уолтц заявил, что после перемирия в ударах по инфраструктуре и на море планируется прекращение огня на линии фронта – и это будет "очень сложным". Чиновник рассказал о таких планах в интервью Fox News.
Уолтц заявил, что сначала обе стороны должны перестать запускать беспилотники и ракеты по энергетической инфраструктуре: "Однажды это все должно быть отстроено, давайте сделаем первый шаг, чтобы отступить и остановить насилие".
Также он заявил, что "первым шагом доброй воли" может стать обмен пленными.
По словам советника, после этого США, Украина и Россия перейдут к установлению перемирия на Черном море: "Им нужно торговать и нефтью, и газом, и зерном, чтобы прокормить свой народ и других".
"И после этого, очень сложно, что они называют линия контроля. Эта окопная война протяженностью почти 800 миль (свыше 1280 километров. – Ред.)", – подытожил Волтц.
- Спецпосланник президента США Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море.
- Украинский лидер сообщал, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.