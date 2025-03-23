США планують перемир'я на фронті після енергетичного та морського припинення вогню – радник Трампа

Майк Волтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Радник президента США Майк Волтц заявив, що після перемир'я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту – і це буде "дуже складним". Посадовець розповів про такі плани в інтерв'ю Fox News.

Волтц заявив, що спершу обидві сторони мають перестати запускати безпілотники та ракети по енергетичній інфраструктурі: "Одного дня це все має бути відбудовано, давайте зробимо перший крок, щоб відступити й зупинити насильство".

Також він заявив, що "першим кроком доброї волі" може стати обмін полоненими.

За словами радника, після цього США, Україна та Росія перейдуть до встановлення перемир'я на Чорному морі: "Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших".

"І після цього, дуже складне, що вони називають лінія контролю. Ця окопна війна протяжністю майже 800 миль (понад 1280 кілометрів. – Ред.)", – підсумував Волтц.

Спецпосланець президента США Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі.

Український лідер повідомляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.