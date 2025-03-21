Держдеп США: Україна та Росія за кілька кроків від повного припинення вогню

Теммі Брюс (Фото: facebook.com/tammybrucemedia)

Україна та Росія зараз перебувають "за кілька кроків від повного припинення вогню". Про це заявила прессекретарка Держдепартаменту США Теммі Брюс у програмі NewsNation Now.

"Ми лише за крок від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися народи України, Росії та всього світу", – сказала вона.

Брюс зазначила, що цьому сприяли саме США та продовжують робити це щодня.

Представниця Держдепу наголосила, що мир між Україною та Росією ще "ніколи не був ближчим".