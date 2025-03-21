Держдеп США: Україна та Росія за кілька кроків від повного припинення вогню
Україна та Росія зараз перебувають "за кілька кроків від повного припинення вогню". Про це заявила прессекретарка Держдепартаменту США Теммі Брюс у програмі NewsNation Now.
"Ми лише за крок від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися народи України, Росії та всього світу", – сказала вона.
Брюс зазначила, що цьому сприяли саме США та продовжують робити це щодня.
Представниця Держдепу наголосила, що мир між Україною та Росією ще "ніколи не був ближчим".
- 18 березня Трамп спілкувався з Путіним щодо завершення повномасштабної війни проти України. Вони домовилися не бити по енергоструктурі протягом 30 днів і "негайно" розпочати переговори між США та Росією.
- 19 березня у Трампа відбулася бесіда із Зеленським. Президент України погодився не бити по енергооб'єктах Росії, а Трамп пообіцяв допомогти з постачанням Patriot.
- У той же день повідомлялося, що Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачання зброї для України.