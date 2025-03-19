Трамп погодився допомогти Україні з постачанням систем Patriot – Білий дім
Президент Володимир Зеленський попросив американського колегу допомогти із постачанням систем протиповітряної оборони Patriot для України, Дональд Трамп погодився. Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.
Зазначається, що Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot.
"Президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", – заявила Левітт.
За її словами, обидва лідери погодилися, що Україна та США продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти припинення війни, "і що під керівництвом Трампа можна досягти тривалого миру".
Також очільник Білого дому "повністю проінформував" Зеленського щодо своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
- 18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.
- Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
- 19 березня Білий дім повідомив про телефонну розмову Трампа та Зеленського. Згодом президент США заявив, що вона тривала близько години.