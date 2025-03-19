Трамп согласился помочь Украине поставками систем Patriot – Белый дом

Трамп согласился сотрудничать с Зеленским, чтобы найти доступные системы ПВО, в частности в Европе

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу помочь со снабжением систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, Дональд Трамп согласился. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Зеленский попросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в том числе комплексы Patriot.

"Президент Трамп согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе", – заявила Левитт.

По ее словам, оба лидера согласились, что Украина и США будут продолжать работать вместе, чтобы достичь прекращения войны, "и что под руководством Трампа можно достичь продолжительного мира".

Также глава Белого дома "полностью проинформировал" Зеленского о своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Впоследствии президент США заявил, что она продлилась около часа.