Трамп завершив телефонну розмову із Зеленським, вона тривала близько години
Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським завершилася, вона тривала близько години. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години", – написав американський президент.

За словами Трампа, значна частина обговорення базувалася на вчорашній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми йдемо вірним шляхом, і я попрошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Волтца дати точний опис обговорених моментів", – зазначив Трамп.

Він уточнив, що ця заява буде опублікована "найближчим часом".

  • 18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.
  • Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
  • 19 березня Зеленський анонсував розмову з Трампом.
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