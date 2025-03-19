Трамп завершив телефонну розмову із Зеленським, вона тривала близько години
Телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським завершилася, вона тривала близько години. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.
"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години", – написав американський президент.
За словами Трампа, значна частина обговорення базувалася на вчорашній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Ми йдемо вірним шляхом, і я попрошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Волтца дати точний опис обговорених моментів", – зазначив Трамп.
Він уточнив, що ця заява буде опублікована "найближчим часом".
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