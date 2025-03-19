Зеленський повідомив, що 19 березня у нього запланована розмова з Трампом

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Володимир Зеленський 19 березня поговорить із лідером США Дональдом Трампом. Про це український лідер повідомив на пресконференції із президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

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"Сьогодні у мене буде контакт із президентом Трампом. Ми сьогодні з ним обговорюватимемо деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас була дійсно хороша зустріч наших команд у Джидді. Я вважаю, що все правильно йшло, якби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно", – сказав він.

Також Зеленський висловив сподівання, що під час бесіди Трамп розповість йому подробиці його діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала понад півтори години.

Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Крім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.

За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню та закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.