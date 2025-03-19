Зеленский сообщил, что 19 марта у него запланирован разговор с Трампом

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ RONALD WITTEK)

Президент Владимир Зеленский 19 марта поговорит с лидером США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд в Джидде. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно", – сказал он.

Также Зеленский выразил надежду, что в ходе беседы Трамп расскажет ему подробности его диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.

По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.