Трамп опроверг разговор с Путиным об остановке военной помощи Украине

Президент США говорит, что обсуждалось многое, но не тема поддержки украинских войск

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ/ЕРА)

Президент США Дональд Трамп отрицает обсуждение с российским диктатором Владимиром Путиным прекращения военной помощи Украине для достижения мирного соглашения. Об этом он сказал в интервью FoxNews.

По итогам телефонного разговора Кремль сообщил, что Путин требует полностью прекратить военную помощь и предоставление разведданных Украине для "недопущения эскалации" и работы по разрешению "конфликта" политико-дипломатическим путем.

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"Нет, мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но о помощи никогда не дискутировали", – возразил Трамп.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.

По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.

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