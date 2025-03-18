Украина сейчас не имеет серьезного дефицита вооружения – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина на данный момент не испытывает заметного дефицита с оружием, но нуждается в усилении противовоздушной обороны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"В целом серьезных дефицитов по оружию нет. Сегодня есть вопросы с FPV-дронами, есть еще какие-то вопросы. Но по артиллерии, некоторым минам, системам и т.д. мы пока закрываем [потребности]. И, честно говоря, наращиваем", – сказал президент.

По его словам, покрывать потребности Сил обороны помогают партнеры Украины, которые увеличивают как военную, так и финансовую поддержку украинского производства оружия.

Читайте также Как боевые дроны превращают войну в охоту. Новая статья Горбулина и Бадрака

В то же время по ПВО Зеленский заявил, что "мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет".

"Не хватит этого ПВО. Нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать свои заводы", – сказал президент.

Он добавил, что партнеры понимают потребность Украины в собственном производстве систем ПВО, которые необходимы, несмотря на возможное прекращение огня.