Украина сейчас не имеет серьезного дефицита вооружения – Зеленский
Украина на данный момент не испытывает заметного дефицита с оружием, но нуждается в усилении противовоздушной обороны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами.
"В целом серьезных дефицитов по оружию нет. Сегодня есть вопросы с FPV-дронами, есть еще какие-то вопросы. Но по артиллерии, некоторым минам, системам и т.д. мы пока закрываем [потребности]. И, честно говоря, наращиваем", – сказал президент.
По его словам, покрывать потребности Сил обороны помогают партнеры Украины, которые увеличивают как военную, так и финансовую поддержку украинского производства оружия.
В то же время по ПВО Зеленский заявил, что "мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет".
"Не хватит этого ПВО. Нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать свои заводы", – сказал президент.
Он добавил, что партнеры понимают потребность Украины в собственном производстве систем ПВО, которые необходимы, несмотря на возможное прекращение огня.
- 19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что Украина планирует произвести 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в 2024 году.
- В начале января 2024-го премьер Шмыгаль говорил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.
- 10 сентября Шмыгаль заявил, что Украина за восемь месяцев 2024 года вдвое увеличила производство оружия по сравнению с прошлым годом.