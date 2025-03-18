Україна наразі не має серйозного дефіциту озброєння – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна наразі не відчуває помітного дефіциту зі зброєю, але потребує підсилення протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами.

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"У цілому серйозних дефіцитів щодо зброї немає. Сьогодні є питання з FPV-дронами, є ще якісь питання. Але по артилерії, деяким мінам, системам тощо ми поки що закриваємо [потреби]. І, чесно кажучи, нарощуємо", – сказав президент.

За його словами, покривати потреби Сил оборони допомагають партнери України, які збільшують як військову, так і фінансову підтримку українського виробництва зброї.

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Водночас стосовно ППО Зеленський заявив, що "ми тут не закриємось просто фінансуванням у наш бюджет".

"Не вистачить цього ППО. Потрібно замовляти, домовлятися з іншими країнами, брати ліцензії й відкривати свої заводи", – сказав президент.

Він додав, що партнери розуміють потребу України у власному виробництві систем ППО, які необхідні попри можливе припинення вогню.