Україна наразі не має серйозного дефіциту озброєння – Зеленський
Україна наразі не відчуває помітного дефіциту зі зброєю, але потребує підсилення протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами.
"У цілому серйозних дефіцитів щодо зброї немає. Сьогодні є питання з FPV-дронами, є ще якісь питання. Але по артилерії, деяким мінам, системам тощо ми поки що закриваємо [потреби]. І, чесно кажучи, нарощуємо", – сказав президент.
За його словами, покривати потреби Сил оборони допомагають партнери України, які збільшують як військову, так і фінансову підтримку українського виробництва зброї.
Водночас стосовно ППО Зеленський заявив, що "ми тут не закриємось просто фінансуванням у наш бюджет".
"Не вистачить цього ППО. Потрібно замовляти, домовлятися з іншими країнами, брати ліцензії й відкривати свої заводи", – сказав президент.
Він додав, що партнери розуміють потребу України у власному виробництві систем ППО, які необхідні попри можливе припинення вогню.
- 19 грудня 2023 року Зеленський заявив, що Україна планує виробити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії у 2024 році.
- На початку січня 2024-го прем'єр Шмигаль казав, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.
- 10 вересня Шмигаль заявив, що Україна за вісім місяців 2024 року вдвічі збільшила виробництво зброї порівняно з минулим роком.