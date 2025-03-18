Трамп прокомментировал разговор с Путиным: Диалог был хорошим и продуктивным

По словам лидера США, процесс достижения мира сейчас "в полной силе"

Дональд Трамп и Владимир Путин (скриншот видео)

Президент США Дональд Трамп подвел итоги беседы с российским диктатором Владимиром Путиным. Договорились о немедленном прекращении атак по энергетике и инфраструктуре, сообщил он в соцсети Truth Social.

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"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным", – написал Трамп.

По его слоам, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной. Трамп в очередной раз отметил, что будь он президентом, то вторжение "никогда бы не началось".

Кроме этого в ходе разговора, который длился более полутора-двух часов, были обсуждены "многие элементы мирного договора".

"Включая тот факт, что тысячи солдат гибнут. И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради человечества, проделаем эту работу", – подчеркнул лидер США.

11 марта во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.

17 марта директор разведки США отметила, что Трамп рассчитывает на успех в переговорах с Россией по Украине.

18 марта Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. В частности, Россия согласилась не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней, Путин якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.