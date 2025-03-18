Трамп прокомментировал разговор с Путиным: Диалог был хорошим и продуктивным
Дональд Трамп и Владимир Путин (скриншот видео)

Президент США Дональд Трамп подвел итоги беседы с российским диктатором Владимиром Путиным. Договорились о немедленном прекращении атак по энергетике и инфраструктуре, сообщил он в соцсети Truth Social.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным", – написал Трамп.

По его слоам, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной. Трамп в очередной раз отметил, что будь он президентом, то вторжение "никогда бы не началось".

Кроме этого в ходе разговора, который длился более полутора-двух часов, были обсуждены "многие элементы мирного договора".

"Включая тот факт, что тысячи солдат гибнут. И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради человечества, проделаем эту работу", – подчеркнул лидер США.

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