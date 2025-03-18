Трамп прокоментував розмову з Путіним: Діалог був хорошим та продуктивним

За словами лідера США, процес досягнення миру зараз "у повній силі"

Дональд Трамп та Володимир Путін (скриншот відео)

Президент США Дональд Трамп підбив підсумки розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовилися про негайне припинення атак по енергетиці та інфраструктурі, повідомив він у соцмережі Truth Social.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже доброю і продуктивною", – написав Трамп.

За його словами, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню і закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною. Трамп вкотре зазначив, що якби він був президентом, то вторгнення "ніколи б не розпочалося".

Окрім цього в ході розмови, що тривала понад півтори-дві години, було обговорено "багато елементів мирного договору".

"Зокрема той факт, що тисячі солдатів гинуть. І президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз у повній силі, і ми, сподіваємось, заради людства зробимо цю роботу", – підкреслив лідер США.

11 березня під час перемовин у Джидді США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.

13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.

17 березня директорка розвідки США зазначила, що Трамп розраховує на успіх у переговорах із Росією щодо України.

18 березня Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Зокрема, Росія погодилася не бити по українській інфраструктурі 30 днів, Путін нібито відразу віддав відповідний наказ військовим.