Трамп прокоментував розмову з Путіним: Діалог був хорошим та продуктивним
Дональд Трамп та Володимир Путін (скриншот відео)

Президент США Дональд Трамп підбив підсумки розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовилися про негайне припинення атак по енергетиці та інфраструктурі, повідомив він у соцмережі Truth Social.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже доброю і продуктивною", – написав Трамп.

За його словами, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню і закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною. Трамп вкотре зазначив, що якби він був президентом, то вторгнення "ніколи б не розпочалося".

Окрім цього в ході розмови, що тривала понад півтори-дві години, було обговорено "багато елементів мирного договору".

"Зокрема той факт, що тисячі солдатів гинуть. І президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз у повній силі, і ми, сподіваємось, заради людства зробимо цю роботу", – підкреслив лідер США.

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