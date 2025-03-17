Трамп розраховує на успіх у переговорах із Росією – директор розвідки США

Тулсі Габбард (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп зосереджений на мирі і досяг "безпрецедентного прогресу" у переговорах між Росією та Україною. Про це заявила в інтерв'ю телеканалу NDTV директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард.

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"Переговори тільки почалися, і він розраховує на успіх, не для себе, а заради справи миру та припинення вбивства безневинних людей. У нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з Росією", – сказала вона.

Габбард зазначила, що за минулої адміністрації Джо Байдена "не було жодних зусиль" щодо досягнення миру або прямого діалогу з диктатором Росії Володимиром Путіним. А Трампу за короткий період вдалося досягти значно більшого прогресу на шляху до миру.

Також вона заявила, що у лідера США буде "дуже продуктивна розмова" з Путіним "у відповідний час".

За словами Габбард, Трамп "дуже ясно" бачить війну між Україною та Росією, що триває. Він чітко окреслив свій пріоритет – покласти край війні – і зосереджений на досягненні миру.