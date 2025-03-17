Трамп розраховує на успіх у переговорах із Росією – директор розвідки США
Президент США Дональд Трамп зосереджений на мирі і досяг "безпрецедентного прогресу" у переговорах між Росією та Україною. Про це заявила в інтерв'ю телеканалу NDTV директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард.
"Переговори тільки почалися, і він розраховує на успіх, не для себе, а заради справи миру та припинення вбивства безневинних людей. У нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з Росією", – сказала вона.
Габбард зазначила, що за минулої адміністрації Джо Байдена "не було жодних зусиль" щодо досягнення миру або прямого діалогу з диктатором Росії Володимиром Путіним. А Трампу за короткий період вдалося досягти значно більшого прогресу на шляху до миру.
Також вона заявила, що у лідера США буде "дуже продуктивна розмова" з Путіним "у відповідний час".
За словами Габбард, Трамп "дуже ясно" бачить війну між Україною та Росією, що триває. Він чітко окреслив свій пріоритет – покласти край війні – і зосереджений на досягненні миру.
- 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США та України. На них Україна погодилася на 30-денне припинення вогню.
- 13 березня Путін заявив, що Росія згодна на перемир'я з Україною, але "є нюанси".
- 16 березня Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки.
- 17 березня стало відомо, що Трамп поговорить з Путіним 18 березня, а напередодні він повідомляв про "продуктивні" переговори з диктатором РФ 13 березня. Він вважає, що США мають добрі шанси завершити повномасштабну війну.