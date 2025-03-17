Трамп рассчитывает на успех в переговорах с Россией – директор разведки США

Тулси Хаббард (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на мире и добился "беспрецедентного прогресса" в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила в интервью телеканалу NDTV директор Национальной разведки США Тулси Хаббард.

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"Переговоры только начались, и он рассчитывает на успех, не для себя, а ради дела мира и прекращения убийства невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, работающие как с украинцами, так и с Россией", – сказала она.

Хаббард отметила, что при прошлой администрации Джо Байдена "не было никаких усилий" по достижению мира или прямого диалога с диктатором России Владимиром Путиным. А Трампу за короткий период удалось добиться гораздо большего прогресса на пути к миру.

Также она заявила, что у лидера США будет "очень продуктивный разговор" с Путиным "в подходящее время".

По словам Хаббард, Трамп "очень ясно" видит продолжающуюся войну между Украиной и Россией. Он четко обозначил свой приоритет – положить конец войне – и сосредоточен на достижении мира.