Трамп рассчитывает на успех в переговорах с Россией – директор разведки США
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на мире и добился "беспрецедентного прогресса" в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила в интервью телеканалу NDTV директор Национальной разведки США Тулси Хаббард.
"Переговоры только начались, и он рассчитывает на успех, не для себя, а ради дела мира и прекращения убийства невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, работающие как с украинцами, так и с Россией", – сказала она.
Хаббард отметила, что при прошлой администрации Джо Байдена "не было никаких усилий" по достижению мира или прямого диалога с диктатором России Владимиром Путиным. А Трампу за короткий период удалось добиться гораздо большего прогресса на пути к миру.
Также она заявила, что у лидера США будет "очень продуктивный разговор" с Путиным "в подходящее время".
По словам Хаббард, Трамп "очень ясно" видит продолжающуюся войну между Украиной и Россией. Он четко обозначил свой приоритет – положить конец войне – и сосредоточен на достижении мира.
- 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. На них Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна на перемирие с Украиной, но "есть нюансы".
- 16 марта Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.
- 17 марта стало известно, что Трамп поговорит с Путиным 18 марта, а накануне он сообщал о "продуктивных" переговорах с диктатором РФ 13 марта. Он считает, что у США хорошие шансы завершить полномасштабную войну.