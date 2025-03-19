Трамп заперечив розмову з Путіним про зупинку військової допомоги Україні

Президент США каже, що обговорювалось багато речей, але не тема підтримки українських військ

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ/ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заперечив обговорення із російським диктатором Володимиром Путіним припинення військової допомоги Україні для досягнення мирної угоди. Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.

За підсумками телефонної розмови Кремль повідомив, що Путін вимагає повністю припинити військову допомогу й надання розвідданих Україні для "недопущення ескалації" та роботи у розв'язанні "конфлікту" політико-дипломатичним шляхом.

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"Ні, ми не говорили про допомогу взагалі. Ми говорили про багато речей, але щодо допомоги ніколи не дискутували", – заперечив Трамп.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.

За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню і закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.

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