Госдеп США: Украина и Россия в нескольких шагах от полного прекращения огня
Украина и Россия сейчас находятся "в нескольких шагах от полного прекращения огня". Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в программе NewsNation Now.
"Мы всего в шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", – сказала она.
Брюс отметила, что этому способствовали именно США и продолжают делать это каждый день.
Представитель Госдепа подчеркнула, что мир между Украиной и Россией еще "никогда не был ближе".
- 18 марта Трамп общался с Путиным о завершении полномасштабной войны против Украины. Они договорились не бить по энергоструктуре в течение 30 дней и "немедленно" начать переговоры между США и Россией.
- 19 марта у Трампа состоялась беседа с Зеленским. Президент Украины согласился не бить по энергообъектам России, а Трамп пообещал помочь с поставками Patriot.
- В тот же день сообщалось, что Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия для Украины.