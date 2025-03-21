Госдеп США: Украина и Россия в нескольких шагах от полного прекращения огня

Тэмми Брюс (Фото: facebook.com/tammybrucemedia)

Украина и Россия сейчас находятся "в нескольких шагах от полного прекращения огня". Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в программе NewsNation Now.

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"Мы всего в шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", – сказала она.

Брюс отметила, что этому способствовали именно США и продолжают делать это каждый день.

Представитель Госдепа подчеркнула, что мир между Украиной и Россией еще "никогда не был ближе".