Bloomberg: Зеленский в разговоре с Трампом согласился не бить по энергообъектам России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

Зеленский якобы передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду, 19 марта. Собеседник добавил, что обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Bloomberg напомнило, что разговор Зеленского и Трампа состоялся через день после того, как российский диктатор Владимир Путин сказал американскому президенту, что он был бы готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины как первый шаг, но не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивали США.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента, но ответа на момент публикации не получила.

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Впоследствии президент США заявил, что он продлился около часа.