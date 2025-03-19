Великобритания и ЕС ведут переговоры по ускорению поставок оружия для Украины

Дэвид Лемми (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Великобритания и Европейский Союз обсуждают ускорение поставок оружия в Украину перед возможным полным прекращением огня. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми для Bloomberg незадолго до того, как российский диктатор Владимир Путин согласился на ограниченное перемирие.

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Лемми сказал, что обсуждал возможность предоставить больше военной поддержки Украине до широкомасштабного прекращения огня с главой евродипломатии Каей Каллас на встрече в Лондоне 18 марта.

По его словам, эту идею также высказали на встрече министров иностранных дел G7 в Канаде на прошлой неделе.

"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы победил мир, но мы достигаем мира силой", – отметил Лемми.

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Лемми призвал Россию согласиться на безусловное прекращение огня и предупредил, что Путину нельзя позволить извлечь выгоду из перемирия, перевооружив свою армию до достижения длительного мирного урегулирования.

Великобритания и другие европейские союзники Украины обеспокоены тем, что Россия отбросит мирное соглашение.

"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, на протяжении которого Путин сможет перевооружиться и снова пойти. Никаких "если", никаких "но", никаких условий: Путин мог бы просто объявить о безоговорочном прекращении огня на основе договоренностей между США, с нашей помощью, и украинцами на прошлой неделе, и мы могли бы начать надлежащий процесс установления мира в Украине", – заявил Лемми.