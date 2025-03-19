Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачання зброї для України

Лондон і Брюссель домовляються про прискорення постачання до настання широкомасштабного перемир'я

Девід Леммі (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія та Європейський Союз обговорюють прискорення постачання зброї в Україну перед ймовірним повним припиненням вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі для Bloomberg незадовго до того, як російський диктатор Володимир Путін погодився на обмежене перемир’я.

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Леммі сказав, що обговорював можливість надати більше військової підтримки Україні до широкомасштабного припинення вогню з головою євродипломатії Каєю Каллас на зустрічі у Лондоні 18 березня.

За його словами, цю ідею також висловили на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Канаді минулого тижня.

"Звісно, ми маємо намір поставити Україну в максимально сильну позицію у військовому та економічному плані. Ми хочемо, щоб переміг мир, але ми досягаємо миру силою", – зазначив Леммі.

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Леммі закликав Росію погодитися на безумовне припинення вогню і попередив, що Путіну не можна дозволити отримати вигоду з перемир’я, переозброївши свою армію до досягнення тривалого мирного врегулювання.

Велика Британія та інші європейські союзники України стурбовані тим, що Росія відкине мирну угоду.

"Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, протягом якого Путін зможе переозброїтися і знову піти. Жодних "якщо", жодних "але", жодних умов: Путін міг би просто оголосити про беззастережне припинення вогню на основі домовленостей між США, з нашою допомогою, та українцями минулого тижня, і ми могли б розпочати належний процес встановлення миру в Україні", – заявив Леммі.