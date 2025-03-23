У Трампа очікують "реальний прогрес" щодо перемир'я на морі після зустрічей в Саудівській Аравії

За словами Віткоффа, він відчуває, що Путін "хоче миру"

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агенція Reuters.

"Я думаю, що ви побачите у Саудівській Аравії у понеділок [24 березня] певний реальний прогрес, особливо у тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі щодо кораблів між обома країнами. І з цього ви, природньо, будете тяжіти до повного припинення вогню", – розповів Віткофф.

Також він заявив стосовно російського диктатора Володимира Путіна: "Я відчуваю, що він хоче миру".

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської делегації відбудеться 23 березня. Зустріч представників США та країни-агресора Росії очікується наступного дня.