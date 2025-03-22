Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться 23 березня. Зеленський зібрав військовий кабінет

У близькосхідній державі США паралельно зустрічатимуться з українцями та росіянами

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові, зокрема, посадовці підготувалися до майбутньої зустрічі зі США у Саудівській Аравії.

На заході були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

"Обговорили ситуацію на фронті, а також на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", – розповів Зеленський.

Також посадовці підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться 23 березня в Саудівській Аравії. Раніше Зеленський заявляв, що технічна зустріч стосовно припинення далекобійних ударів по інфраструктурі відбудеться 24 березня. США паралельно зустрічатимуться з представниками України та Росії.

Читайте також Зеленський: На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять деталі припинення далекобійних ударів

Окрім цього, президент відвідав командні пункти угруповання військ "Харків" та 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".

Голова держави заслухав доповіді командирів про бойові дії для захисту області, про завдані росіянам втрати та подальші завдання стосовно звільнення українських міст і сіл. Зеленський ознайомився з цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія".

"Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів радіоелектронної боротьби та дронів-перехоплювачів. Відзначив наших захисників державними нагородами. Пишаюся нашими воїнами та дякую всім, хто допомагає й підтримує Україну", – написав український лідер.

22 березня Зеленський відвідав позиції українських захисників у Донецькій області.

Голова держави відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" та зустрівся з командирами "Лінії дронів", яка об'єднала "найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ".