Зеленський про ситуацію на Сумському напрямку: Неочікувано робимо кроки в іншому напрямку

Президент заявив, що російські війська намагаються витіснити Сили оборони з Курського напрямку та піти на Суми

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Росія накопичує війська на Сумському напрямку, намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області. Українські військові "неочікувано роблять кроки в іншому напрямку", заявив на Zoom-конференції президент Володимир Зеленський.

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За його словами, Курська операція зірвала наступ РФ у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Тоді ж Росія наступала тільки на сході.

"Тепер план той самий, витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум, і потім переміщувати війська на Харків, відповідно і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме", – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз росіяни накопичують війська на Сумському напрямку.

"В Сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки. В одному напрямку, потім трішки змістились ми й неочікувано робимо кроки в іншому напрямку", – сказав президент.