Зеленський про ситуацію на Сумському напрямку: Неочікувано робимо кроки в іншому напрямку
Росія накопичує війська на Сумському напрямку, намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області. Українські військові "неочікувано роблять кроки в іншому напрямку", заявив на Zoom-конференції президент Володимир Зеленський.
За його словами, Курська операція зірвала наступ РФ у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Тоді ж Росія наступала тільки на сході.
"Тепер план той самий, витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум, і потім переміщувати війська на Харків, відповідно і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме", – розповів глава держави.
Зеленський наголосив, що зараз росіяни накопичують війська на Сумському напрямку.
"В Сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки. В одному напрямку, потім трішки змістились ми й неочікувано робимо кроки в іншому напрямку", – сказав президент.
- 6 серпня 2024 року Україна повернула війну "додому" на російську територію, розпочавши Курську операцію. ЗСУ контролювали низку населених пунктів і Суджу.
- Однак у березні 2025 року Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу.
- Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторює і Трамп.
- "Оточення" російських військ уже спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Умєров також запевнив, що ЗСУ продовжать наступальні операції у РФ.
- 18 березня російські пропагандистські ресурси та військкори почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил – тепер на Бєлгородську область. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.