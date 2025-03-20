Під час розмови з журналістами Зеленському зателефонував Макрон – той попросив зачекати: відео

Президент заявив, що у нього дуже тісні стосунки з французьким колегою і вони часто спілкуються

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / NICOLAS TUCAT)

Під час Zoom-конференції президента Володимира Зеленського з журналістами йому зателефонував французький колега Емманюель Макрон. Глава держави попросив того почекати 15-20 хвилин.

На відео видно, як під час розмови з медійниками Зеленський підняв слухавку та сказав: "Вибач, Емманюелю, але зараз у мене розмова з журналістами. Можна я повернуся через 15-20 хвилин, будь ласка? Чудово, дякую, бувай-бувай".

Після цього президент продовжив відповідати на питання журналістки. Згодом журналіст французького медіа France24 попросив українського президента підтвердити, що нещодавно він спілкувався саме з Макроном.

"Так, я щойно говорив із президентом Емманюелем Макроном. Ми з ним дуже часто спілкуємося, раз на день у середньому, я б сказав. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами, він сильно допомагає. Я йому за це вдячний", – сказав він.

5 березня 2025 року Макрон звернувся до українців, свій виступ він присвятив війні Росії проти України, а також загрозам із боку Москви. LIGA.net збирала головні тези.

збирала головні тези. 16 березня Макрон заявив, що потенційно європейські союзники можуть розмістити миротворчі війська у Києві, Одесі та Львові.