Во время разговора с медиа Зеленскому позвонил Макрон – тот попросил подождать: видео
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / NICOLAS TUCAT)

Во время Zoom-конференции президента Владимира Зеленского с журналистами ему позвонил французский коллега Эмманюэль Макрон. Глава государства попросил того подождать 15-20 минут.

На видео видно, как во время разговора с медийщиками Зеленский поднял трубку и сказал: "Извини, Эмманюэль, но сейчас у меня разговор с журналистами. Можно я вернусь через 15-20 минут, пожалуйста? Прекрасно, спасибо, пока".

После этого президент продолжил отвечать на вопросы журналистки. Позже журналист французского медиа France24 попросил украинского президента подтвердить, что недавно он общался именно с Макроном.

"Да, я только что говорил с президентом Эмманюэлем Макроном. Мы с ним очень часто общаемся, раз в день в среднем, я бы сказал. У нас очень тесные отношения между нашими странами, он сильно помогает. Я ему за это благодарен", – сказал он.

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