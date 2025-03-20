Во время разговора с медиа Зеленскому позвонил Макрон – тот попросил подождать: видео

Президент заявил, что у него очень тесные отношения с французским коллегой и они часто общаются

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / NICOLAS TUCAT)

Во время Zoom-конференции президента Владимира Зеленского с журналистами ему позвонил французский коллега Эмманюэль Макрон. Глава государства попросил того подождать 15-20 минут.

На видео видно, как во время разговора с медийщиками Зеленский поднял трубку и сказал: "Извини, Эмманюэль, но сейчас у меня разговор с журналистами. Можно я вернусь через 15-20 минут, пожалуйста? Прекрасно, спасибо, пока".

После этого президент продолжил отвечать на вопросы журналистки. Позже журналист французского медиа France24 попросил украинского президента подтвердить, что недавно он общался именно с Макроном.

"Да, я только что говорил с президентом Эмманюэлем Макроном. Мы с ним очень часто общаемся, раз в день в среднем, я бы сказал. У нас очень тесные отношения между нашими странами, он сильно помогает. Я ему за это благодарен", – сказал он.

5 марта 2025 года Макрон обратился к украинцам, свое выступление он посвятил войне России против Украины, а также угрозам со стороны Москвы. LIGA.net собирала главные тезисы.

собирала главные тезисы. 16 марта Макрон заявил, что потенциально европейские союзники могут разместить миротворческие войска в Киеве, Одессе и Львове.