Зеленский о ситуации на Сумском направлении: Неожиданно делаем шаги в другом направлении

Президент заявил, что российские войска пытаются вытеснить Силы обороны с Курского направления и пойти на Сумы

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области. Украинские военные "неожиданно предпринимают шаги в другом направлении", заявил на Zoom-конференции президент Владимир Зеленский.

По его словам, Курская операция сорвала наступление РФ в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Тогда же Россия наступала только на востоке.

"Теперь план тот же, вытеснить нас полностью с Курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того как вытеснить, ударить в направлении Сум, и затем перемещать войска на Харьков, соответственно и на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас россияне накапливают войска на Сумском направлении.

"В Сумах они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить. Ну а вы знаете, что мы там проводим те или иные шаги. В одном направлении, потом немного сместились мы и неожиданно делаем шаги в другом направлении", – сказал президент.