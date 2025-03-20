Зеленский о ситуации на Сумском направлении: Неожиданно делаем шаги в другом направлении
Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области. Украинские военные "неожиданно предпринимают шаги в другом направлении", заявил на Zoom-конференции президент Владимир Зеленский.
По его словам, Курская операция сорвала наступление РФ в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Тогда же Россия наступала только на востоке.
"Теперь план тот же, вытеснить нас полностью с Курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того как вытеснить, ударить в направлении Сум, и затем перемещать войска на Харьков, соответственно и на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое", – рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что сейчас россияне накапливают войска на Сумском направлении.
"В Сумах они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить. Ну а вы знаете, что мы там проводим те или иные шаги. В одном направлении, потом немного сместились мы и неожиданно делаем шаги в другом направлении", – сказал президент.
- 6 августа 2024 года Украина вернула войну "домой" на российскую территорию, начав Курскую операцию. ВСУ контролировали ряд населенных пунктов и Суджу.
- Однако в марте 2025-го Россия значительно усилила активность в Курской области, отвоевав Суджу.
- В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится в Курской области. Эту российскую ложь повторяет и Трамп.
- "Окружение" российских войск уже опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров. Умеров также заверил, что ВСУ продолжат наступательные операции в РФ.
- 18 марта российские пропагандистские ресурсы и военкоры начали распространять информацию о якобы новом наступлении украинских сил – теперь на Белгородскую область. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг это.