МЗС: Перемовини у Саудівській Аравії будуть технічними, контактів із Росією не планується

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Наступна зустріч України та США у Саудівській Аравії буде технічною, а не політичною. На ній будуть визначені параметри пропозицій, які сьогодні є на столі переговорів, повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Він підкреслив, що Україна ще під час перших перемовин у Джидді погодилася на пропозицію США щодо тимчасового повного припинення вогню. Однак Росія досі не прийняла це.

"Якби Путін і Росія погодилися на цю пропозицію, то уже могло б діяти це припинення вогню. Натомість ми бачимо з Кремля нові умови, якісь розмови, пропозиції, маніпуляції, якесь обмежене погодження нібито на готовність утримуватись від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі", – сказав Тихий.

Він підкреслив, що Україна ставиться до перемовин у Саудівській Аравії як до двосторонніх із США. Під час них зустрінуться фахові люди з обох сторін, які зможуть з'ясувати всі деталі, як мають виглядати вже політично погоджені домовленості.

"Нам невідомо про те, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами – це їхній вибір. Але ми готуємось до переговорів у Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії. Якщо вони будуть щось паралельно погоджувати з росіянами – це їхня справа", – сказав речник МЗС.

Тихий зазначив, що від України на зустріч поїде військовий компонент. Планів щодо участі голови МЗС Андрія Сибіги немає.

Речник МЗС також прокоментував слова спецпредставника США по Україні Кіта Келлога щодо непрямих переговорів України й Росії у Саудівській Аравії. Він ще раз підкреслив, що українська сторона комунікує виключно зі США, а вже американці після зустрічі мають перемовини з РФ.

За його словами, саме так відбулося під час минулих перемовин у Джидді. Окрім цього, такий формат підтвердив свою ефективність. Для прикладу він навів Чорноморську зернову угоду, заключену за допомогою Туреччини й ООН.

"Такий формат дипломатії, в якому є сторона, що робить човникову роботу, він можливий, тому ми й зараз так це розглядаємо... Ми не знаємо про те, чи там готується окрема зустріч американо-російська, це їхня справа. Наша делегація їде зустрічатися з американцями", – пояснив він.