На зустрічі США та Росії технічно опрацюють домовленості Путіна і Трампа – Держдеп

Теммі Брюс (Фото: Instagram-акаунт речниці Держдепу)

Під час нової зустрічі американської та російської делегацій у Саудівській Аравії буде технічно опрацьовано домовленості, яких було досягнуто під час переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це на брифінгу повідомила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У неї запитали, хто братиме участь у майбутніх перемовинах. Речниця відповіла, що це будуть високопоставлені працівники.

"Це буде старший персонал. Це все, що я можу вам сказати. Тобто це не буде вище керівництво, а старші працівники, які займуться технічними аспектами", – наголосила Брюс.

За її словами, зустріч відбудеться "найближчими днями". Речниця Держдепу висловила сподівання, що "ми скоро побачимо деякі результати".

Брюс додала, що формат майбутньої зустрічі все ще обговорюється. Речниця уточнила, що під час неї буде технічно опрацьовано домовленості, яких було досягнуто під час переговорів Трампа з Путіним.

"Там будуть люди, які зможуть це зробити", – резюмувала вона.

18 березня 2025 року Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Вони домовилися, що переговори між США та Росією розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.

19 березня радник президента США з нацбезпеки Волтц заявив, що говорив із помічником диктатора РФ із питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Він повідомив про домовленість зустрітися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді найближчими днями.