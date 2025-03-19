Волтц говорив з Ушаковим. Домовилися про зустріч команд в Ер-Ріяді найближчими днями
Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц повідомив у мережі X, що говорив з помічником російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.
"Сьогодні я говорив зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні", – йдеться у дописі.
Радник Трампа заявив, що США та Росія домовилися зустрітися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді найближчими днями, щоб "зосередитися на впровадженні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії".
Тим часом завершилася телефонна розмова Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Очільник Білого дому назвав її "дуже доброю".
Раніше спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф анонсував новий етап переговорів у Саудівській Аравії щодо завершення російсько-української війни. Вони відбудуться 23 березня.