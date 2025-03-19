Уолтц говорил с Ушаковым. Договорились о встрече команд в Эр-Рияде в ближайшие дни

США и Россия договорились встретиться в столице Саудовской Аравии, чтобы сосредоточиться на внедрении частичного прекращения огня

Майк Уолтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в X, что говорил с помощником российского диктатора по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым.

"Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине", – говорится в сообщении.

Советник Трампа заявил, что США и Россия договорились встретиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди в ближайшие дни, чтобы "сосредоточиться на внедрении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России".

Тем временем завершился телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал ее "очень хорошей".

Ранее спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф анонсировал новый этап переговоров в Саудовской Аравии по завершению российско-украинской войны. Они пройдут 23 марта.

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.