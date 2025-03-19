Зеленский: На переговоры в Саудовскую Аравию Украина отправит энергетиков и военных

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

На следующую встречу в Саудовской Аравии, которая будет предусматривать обсуждение временного прекращения огня, Украина отправит военных, энергетиков, а также специалистов по портовой и гражданской инфраструктуре. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что пока не готов раскрывать все детали встречи.

"Но следующая встреча в Саудовской Аравии – подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня. Например, об инфраструктуре, энергетике и т.д. А также будет обсуждаться безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая в этом разбирается", – сказал Зеленский.

По его словам, Украину будут представлять военные, энергетики, а также люди, "которые хорошо разбираются в портовой и другой гражданской инфраструктуре".

"Это технический уровень, а не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя я этого не исключаю", – добавил президент, отметив, что украинская команда уже готова к переговорам.

Ранее спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф анонсировал новый этап переговоров в Саудовской Аравии по завершению российско-украинской войны. Они пройдут 23 марта.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, в качестве "жеста доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.

По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.