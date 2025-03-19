Зеленський: На переговори до Саудівської Аравії Україна відправить енергетиків та військових

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

На наступну зустріч у Саудівській Аравії, яка передбачатиме обговорення тимчасового припинення вогню, Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури. Про це на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що поки не готовий розкривати усі деталі зустрічі.

"Але наступна зустріч у Саудівській Аравії – мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається", – сказав Зеленський.

За його словами, Україну представлятимуть військові, енергетики, а також люди, "які добре знаються на портовій та іншій цивільній інфраструктурі".

"Це технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я цього не виключаю", – додав президент, зазначивши, що українська команда вже готова до переговорів.

Раніше спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував новий етап переговорів у Саудівській Аравії щодо завершення російсько-української війни. Вони відбудуться 23 березня.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.

За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню і закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.