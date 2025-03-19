Спецпосланник Трампа оголосив про новий етап переговорів у Джидді

Віткофф вважає, що Україна і РФ дуже близькі до припинення вогню

Стів Віткофф (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

У неділю, 23 березня, в місті Джидда у Саудівській Аравії пройдуть чергові переговори щодо завершення війни. Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів в інтерв’ю Fox News.

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За оцінкою Віткоффа, залишилась "відносно невелика відстань" до повного припинення вогню.

"Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки [Майком Волтцом] і нашим державним секретарем [Марко Рубіо]. Думаю, що ми повинні з’ясувати ці деталі", – сказав Віткофф.