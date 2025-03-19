Спецпосланник Трампа оголосив про новий етап переговорів у Джидді
У неділю, 23 березня, в місті Джидда у Саудівській Аравії пройдуть чергові переговори щодо завершення війни. Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів в інтерв’ю Fox News.
За оцінкою Віткоффа, залишилась "відносно невелика відстань" до повного припинення вогню.
"Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки [Майком Волтцом] і нашим державним секретарем [Марко Рубіо]. Думаю, що ми повинні з’ясувати ці деталі", – сказав Віткофф.
- 18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.
- Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.
- За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню і закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.