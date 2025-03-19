Спецпосланник Трампа объявил о новом этапе переговоров в Джидде
Стив Виткофф (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдут очередные переговоры о завершении войны. Об этом спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф рассказал в интервью Fox News.

По оценке Виткоффа, осталось "относительно небольшое расстояние" до полного прекращения огня.

"Дьявол кроется в деталях. У нас есть команда, которая едет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности [Майком Уолтцом] и нашим государственным секретарем [Марко Рубио]. Думаю, что мы должны выяснить эти детали", – сказал Виткофф.

  • 18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
  • Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.
  • По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.
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