Каллас вважає, що для мирних переговорів не потрібен спецпосланець ЄС – Politico
Голова євродипломатії Кая Каллас відкинула ідею призначення спецпосланця для представлення ЄС на мирних переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це заявляє видання Politico з посиланням на двох неназваних дипломатів блоку.
За їх даними, під час закритої зустрічі лідерів ЄС Каллас заявила, що відносини з Києвом належать до її компетенції, а висування нової фігури спецпредставника не було б корисним.
З пропозицією створити таку посаду та переговорну групу виступив президент Фінляндії Александр Стубб, під час дискусії її підтримав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, розповів один з дипломатів.
Створити посаду спецпосланця та переговорну групу пропонують для того, щоб посилити вплив ЄС на мирні переговори, заявив співрозмовник.
- Після переговорів США та Росії у Саудівській Аравії глави МЗС Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Євросоюзу та України виступили зі спільною заявою про необхідність їхньої участі у подальших переговорах.
- 20 березня відбулося засідання Європейської ради, на ньому президент Зеленський заявив, що ЄС потрібна швидкість в ухваленні рішень і "чіткі інструменти" для захисту від непотрібних блокувань з боку країн – учасників блоку.
- За даними джерел Politico, Каллас запропонувала новий варіант пропозиції про збільшення військової допомоги Україні, але він не полегшив досягнення консенсусу серед держав блоку.