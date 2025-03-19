Стубб назвав п'ять країн, які могли б очолити європейську переговорну групу по Україні

На думку президента Фінляндії, очолити цю переговорну групу могли б Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Європа має сформувати команду для переговорів про завершення російсько-української війни, вважає президент Фінляндії Александр Стубб. На його думку, яку він висловив на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, цю команду мають представляти Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Є одна деталь, на якій я наголошую під час усіх моїх розмов із союзниками, – це те, що Україна має дуже спроможну переговорну команду, США мають дуже спроможну переговорну команду, Росія має переговорну команду. Я думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду", – заявив Стубб.

На його думку, очолити цю переговорну групу могли б Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

За словами фінського президента, Європі слід діяти у власний спосіб, щоб бути включеними в "цю гру", оскільки європейці так чи інакше мають бути за столом переговорів про припинення російсько-української війни.