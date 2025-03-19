Стубб назвал пять стран, которые могут возглавить переговорную группу Европы по Украине

По мнению президента Финляндии, возглавить эту переговорную группу могли бы Великобритания, Франция, Германия и Италия

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Европа должна сформировать команду для переговоров о завершении российско-украинской войны, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, которое он высказал на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эту команду должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.

"Есть одна деталь, которую я подчеркиваю во время всех моих разговоров с союзниками, – это то, что Украина имеет очень способную переговорную команду, США имеют очень способную переговорную команду, Россия имеет переговорную команду. Я думаю, что у Европы тоже должна быть переговорная команда", – заявил Стубб.

По его мнению, возглавить эту переговорную группу могли бы Великобритания, Франция, Германия и Италия.

По словам финского президента, Европе следует действовать собственным способом, чтобы быть включены в "эту игру", поскольку европейцы так или иначе должны быть за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.