Стубб назвал пять стран, которые могут возглавить переговорную группу Европы по Украине
Европа должна сформировать команду для переговоров о завершении российско-украинской войны, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, которое он высказал на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эту команду должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.
"Есть одна деталь, которую я подчеркиваю во время всех моих разговоров с союзниками, – это то, что Украина имеет очень способную переговорную команду, США имеют очень способную переговорную команду, Россия имеет переговорную команду. Я думаю, что у Европы тоже должна быть переговорная команда", – заявил Стубб.
По его мнению, возглавить эту переговорную группу могли бы Великобритания, Франция, Германия и Италия.
По словам финского президента, Европе следует действовать собственным способом, чтобы быть включены в "эту игру", поскольку европейцы так или иначе должны быть за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.
- После переговоров США и России в Саудовской Аравии главы МИД Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, Евросоюза и Украины выступили с общим заявлением о необходимости их участия в дальнейших переговорах.
- 18 февраля 2025 года генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейские страны остались за "детским столом" в переговорах о завершении российско-украинской войны спустя десятилетия недостаточных инвестиций в оборону.