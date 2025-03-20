Зеленський закликає ЄС не знімати санкції з Росії, доки вона не виконає дві умови

Президент Володимир Зеленський (Фото: Kimmo Brandt / EPA)

Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз зберігати санкції проти Росії доти, доки вона не почне виводити війська з України та не відшкодує завдані війною збитки. Про це він заявив на засіданні Європейської ради 20 березня.

Зеленський попросив європейців не послаблювати тиск на Росію через війну та назвав санкції "дуже-дуже необхідними".

"Я закликаю вас продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами Росії фінансувати свою військову діяльність. Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії", – додав він.

Зеленський заявив, що Росія легко нехтує своїми обіцянками, "однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить".



І тому, за словами українського президента, "ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру". Він впевнений, що разом з ЄС, США та іншими партнерами це можливо зробити.