Зеленский призывает ЕС не снимать санкции с России, пока она не выполнит два условия

Президент Владимир Зеленский (Фото: Kimmo Brandt / EPA)

Президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз сохранять санкции против России до тех пор, пока она не начнет выводить войска из Украины и не возместит нанесенный войной ущерб. Об этом он заявил на заседании Европейского совета 20 марта.

Зеленский попросил европейцев не ослаблять давление на Россию из-за войны и назвал санкции "очень-очень необходимыми".

"Я призываю вас продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность. То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна подвергаться меньшему давлению. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России", – добавил он.

Зеленский заявил, что Россия легко пренебрегает своими обещаниями, "в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже абсолютно ничего не значит".



И поэтому, по словам украинского президента, "мы должны и дальше подталкивать Россию к миру". Он уверен, что вместе с ЕС, США и другими партнерами это можно сделать.