Россия для прекращения войны против Украины хочет снятия европейских санкций – Bloomberg

Из-за желания россиян США заявили европейцам, что они должны участвовать в любом мирном соглашении касательно Украины, пишут журналисты

Здание Европейской комиссии (Фото: depositphotos.com)

Россия хочет, чтобы частью соглашения о прекращении войны была отмена введенных против нее европейских санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников.

По их информации, из-за желания россиян чиновники США сообщили своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен участвовать в любом мирном соглашении касательно Украины.

До сих пор президент США Дональд Трамп в значительной степени исключал Европу из своих переговоров с Украиной и Россией, пишет Bloomberg.

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Журналисты считают, что такое взаимодействие может в определенной степени успокоить страны-союзники, которые опасаются, что США попытаются заключить соглашение без участия европейских лидеров и это может ослабить Украину или безопасность Европы.

Эти опасения усилились 19 марта, когда Трамп побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе упоминал о привлечении европейцев к прекращению войны против Украины во время выступления перед журналистами на саммите G7 в Канаде.

"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и отдельных лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет консультироваться, и они должны участвовать в этом процессе", – сказал Рубио.

Европейский союз вводит санкции против России с самого начала ее вторжения в Украину в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году санкции были многократно усилены.