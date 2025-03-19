Россия для прекращения войны против Украины хочет снятия европейских санкций – Bloomberg
Россия хочет, чтобы частью соглашения о прекращении войны была отмена введенных против нее европейских санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников.
По их информации, из-за желания россиян чиновники США сообщили своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен участвовать в любом мирном соглашении касательно Украины.
До сих пор президент США Дональд Трамп в значительной степени исключал Европу из своих переговоров с Украиной и Россией, пишет Bloomberg.
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Журналисты считают, что такое взаимодействие может в определенной степени успокоить страны-союзники, которые опасаются, что США попытаются заключить соглашение без участия европейских лидеров и это может ослабить Украину или безопасность Европы.
Эти опасения усилились 19 марта, когда Трамп побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.
Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе упоминал о привлечении европейцев к прекращению войны против Украины во время выступления перед журналистами на саммите G7 в Канаде.
"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и отдельных лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет консультироваться, и они должны участвовать в этом процессе", – сказал Рубио.
Европейский союз вводит санкции против России с самого начала ее вторжения в Украину в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году санкции были многократно усилены.
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- 18 февраля глава Rheinmetall Паппергер сказал, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах о завершении российско-украинской войны и сама в этом виновата, потому что десятилетиями недостаточно инвестировала в оборону.