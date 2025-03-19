Росія для припинення війни проти України хоче зняття європейських санкцій – Bloomberg

Через бажання росіян США заявили європейцям, що вони мають брати участь у будь-якій мирній угоді стосовно України, пишуть журналісти

Будівля Європейської комісії (Фото: depositphotos.com)

Росія хоче, щоб частиною угоди про припинення війни було скасування запроваджених проти неї європейських санкцій. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на ознайомлених з питанням неназваних співрозмовників.

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За їхньою інформацією, через бажання росіян чиновники США повідомили своїх європейських колег, що Європейський Союз має брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України.

Досі президент США Дональд Трамп значною мірою виключав Європу зі своїх переговорів з Україною та Росією, пише Bloomberg.

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Журналісти вважають, що така взаємодія може певною мірою заспокоїти країни-союзники, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів і це може послабити Україну чи безпеку Європи.

Ці побоювання посилилися 19 березня, коли Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.

Державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня згадував залучення європейців до припинення війни проти України під час виступу перед журналістами на саміті G7 в Канаді.

"Європейський Союз запровадив значні санкції проти Російської Федерації та окремих осіб усередині Росії. Тому з ними треба буде консультуватися, і вони мають брати участь у цьому процесі", – сказав Рубіо.

Європейський Союз запроваджує санкції проти Росії з самого початку її вторгнення в Україну у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році санкції були багаторазово посилені.