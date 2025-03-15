"Він добре їх знає". Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні

Напряму працюватиме з Зеленським та керівництвом держави. Раніше чиновник відповідав і за Росію

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним посланцем в Україні. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Келлог працюватиме безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом України, зазначив Трамп.

"Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі відносини", – додав президент США.

У листопаді 2024 року Трамп обрав Келлога спецпредставником із питань України та Росії, проте з лютого 2025-го займатися комунікаціями з Москвою став інший спецпосланець – Стів Віткофф, який опікується питаннями Близького Сходу.

Згодом Келлог пояснював, що він займається українським і європейським напрямками, а Віткофф – російським.