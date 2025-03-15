"Він добре їх знає". Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні
Президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним посланцем в Україні. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
Келлог працюватиме безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом України, зазначив Трамп.
"Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі відносини", – додав президент США.
У листопаді 2024 року Трамп обрав Келлога спецпредставником із питань України та Росії, проте з лютого 2025-го займатися комунікаціями з Москвою став інший спецпосланець – Стів Віткофф, який опікується питаннями Близького Сходу.
Згодом Келлог пояснював, що він займається українським і європейським напрямками, а Віткофф – російським.
- Напередодні, 14 березня, NBC News із посиланням на співбесідників в Штатах та Росії повідомило, що на вимогу країни-агресорки Келлог був усунений від переговорів на високому рівні щодо припинення війни. Ймовірною причиною цього стало те, що Москва вважає позицію спецпосланця проукраїнською.
- На відміну від Віткоффа, Келлог не був присутній на двох зустрічах представників США з російською та українською делегаціями у Саудівській Аравії.