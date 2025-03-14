NBC: Келлога усунули від мирних переговорів на вимогу Кремля
Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог був усунений від переговорів на високому рівні щодо припинення війни на вимогу Росії, повідомив NBC News із посиланням на співбесідників в Штатах та Росії.
Келлог був відсутній на двох нещодавніх самітах у Саудівській Аравії – переговорах американської сторони із Росією в Ер-Ріяді та українською в Джидді, хоча участь в них належать до його компетенції.
За даними телеканалу, диктатор Володимир Путін вважає Келлога надто проукраїнським.
"Келлог – колишній американський генерал, занадто близький до України. Це людина не нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо", – сказав NBC високопоставлений російський чиновник, який безпосередньо знайомий з думками Кремля.
Представник США в адміністрації Трампа, який також погодився говорити на умовах анонімності, підтвердив, що Росія не хоче участі Келлога в переговорах.
Співбесідники телеканалу не повідомили, коли та в якій формі Кремль передав адміністрації Трампа свої вимоги щодо усунення Келлога.
Офіс спецпредставника президента США не відповів журналістам на прохання про коментар.
- Келлог розробив свій "план" завершення війни ще влітку 2024 року.
- 7 березня 2025-го Келлог заявив, що, говорячи про можливість завершення російсько-української війни за 24 години, Вашингтон не визначав конкретну дату, коли це може статися.
- 12 березня стало відомо, що Келлог фактично відсторонений від мирних переговорів.