NBC: Келлога отстранили от мирных переговоров по требованию Кремля
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог был отстранен от переговоров на высоком уровне по прекращению войны по требованию России, сообщил NBC News со ссылкой на собеседников в Штатах и России.
Келлог отсутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии – переговорах американской стороны с Россией в Эр-Рияде и украинской в Джидде, хотя участие в них входит в его компетенцию.
По данным телеканала, диктатор Владимир Путин считает Келлога слишком проукраинским.
"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", – сказал NBC высокопоставленный российский чиновник, непосредственно знакомый с мнениями Кремля.
Представитель США в администрации Трампа, также согласившийся говорить на условиях анонимности, подтвердил, что Россия не хочет участия Келлога в переговорах.
Собеседники телеканала не сообщили, когда и в какой форме Кремль передал администрации Трампа свои требования по устранению Келлога.
Офис спецпредставителя президента США не ответил журналистам на просьбу о комментарии.
- Келлог разработал свой "план" завершения войны еще летом 2024 года.
- 7 марта 2025 года Келлог заявил, что, говоря о возможности завершения российско-украинской войны за 24 часа, Вашингтон не определял конкретную дату, когда это может произойти.
- 12 марта стало известно, что Келлог фактически отстранен от мирных переговоров.