NBC: Келлога отстранили от мирных переговоров по требованию Кремля

Кит Келлог и Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог был отстранен от переговоров на высоком уровне по прекращению войны по требованию России, сообщил NBC News со ссылкой на собеседников в Штатах и России.

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Келлог отсутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии – переговорах американской стороны с Россией в Эр-Рияде и украинской в Джидде, хотя участие в них входит в его компетенцию.

По данным телеканала, диктатор Владимир Путин считает Келлога слишком проукраинским.

"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", – сказал NBC высокопоставленный российский чиновник, непосредственно знакомый с мнениями Кремля.

Представитель США в администрации Трампа, также согласившийся говорить на условиях анонимности, подтвердил, что Россия не хочет участия Келлога в переговорах.

Собеседники телеканала не сообщили, когда и в какой форме Кремль передал администрации Трампа свои требования по устранению Келлога.

Офис спецпредставителя президента США не ответил журналистам на просьбу о комментарии.