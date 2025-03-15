"Он хорошо их знает". Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине

Будет напрямую работать с Зеленским и руководством государства. Ранее чиновник отвечал и за Россию

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником в Украине. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

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Келлог будет работать напрямую с президентом Владимиром Зеленским и руководством Украины, отметил Трамп.

"Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", – добавил президент США.

В ноябре 2024 года Трамп избрал Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России, однако с февраля 2025-го заниматься коммуникациями с Москвой стал другой спецпосланник – Стив Уиткофф, который занимается вопросами Ближнего Востока.

Впоследствии Келлог объяснял, что он занимается украинским и европейским направлениями, а Уиткофф – российским.