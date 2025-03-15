"Он хорошо их знает". Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине
Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником в Украине. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
Келлог будет работать напрямую с президентом Владимиром Зеленским и руководством Украины, отметил Трамп.
"Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", – добавил президент США.
В ноябре 2024 года Трамп избрал Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России, однако с февраля 2025-го заниматься коммуникациями с Москвой стал другой спецпосланник – Стив Уиткофф, который занимается вопросами Ближнего Востока.
Впоследствии Келлог объяснял, что он занимается украинским и европейским направлениями, а Уиткофф – российским.
- Накануне, 14 марта, NBC News со ссылкой на собеседников в Штатах и России сообщило, что по требованию страны-агрессора Келлог был отстранен от переговоров на высоком уровне о прекращении войны. Вероятной причиной этого стало то, что Москва считает позицию спецпосланника проукраинской.
- В отличие от Уиткоффа, Келлог не присутствовал на двух встречах представителей США с российской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.